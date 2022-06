All'ex caserma Osoppo spuntano due vasconi sotterranei

Due profondi vasconi sotterranei di cemento, forse costruiti per convogliare le acque reflue ma in realtà mai comparsi nei disegni e nei progetti. E' l'ultima – non certo positiva – scoperta fatta all'interno dell'ex caserma Osoppo di Udine, al centro del progetto Experimental City.

La Giunta è stata costretta a correre ai ripari e, nell'ultima seduta di Giunta, ha approvato una variante ai lavori di riuso e rifunzionalizzazione dell’ex palazzina delle prigioni.

A entrare nel merito è stato il Vicesindaco e Assessore ai lavori pubblici Loris Michelini. “Durante i lavori di demolizione della pavimentazione della palazzina che ospitava le vecchie prigioni - ha spiegato - e che diventerà sede delle associazioni cittadine, sono state rinvenute due vasche interrate che, fatte le necessarie verifiche relative alla presenza di materiali pericolosi e alla tenuta strutturale, si è deciso di eliminare attraverso la rimozione dei solai sovrastanti, lo smaltimento del materiale di risulta, il riempimento delle vasche con materiale arido certificato, la realizzazione di pilastrature di elevazione sulla tratta interrata e la formazione del massetto in calcestruzzo armato sul quale verrà poi realizzato il vuoto sanitario già previsto in progetto”.

L’intervento rientra nelle lavorazioni impreviste e imprevedibili e comporta, pur non alterando la natura generale del contratto, un incremento dei costi di 36.913,63 euro.

“Per quanto riguarda la questione economica - ha precisato Michelini - l’intervento, e il conseguente aumento della spesa, non comporterà una variazione del quadro economico complessivo, che rimane di 500mila euro perché, considerata la natura dell’intervento, andremo ad attingere la somma derivante dal ribasso d’asta, per il cui utilizzo abbiamo già inoltrato domanda alla Presidenza del Consiglio dei Ministri”.

L’intervento non determina una proroga del termine dei lavori, la cui conclusione è prevista per il primo agosto.

“Ritengo che questo intervento rappresenti un’ottima notizia per l’associazionismo udinese che oggi avrà una sede dedicata e sicura nell’ambito di un contenitore dalla dimensione fortemente sociale e aggregativa come è destinata a diventare la Caserma Osoppo quando il progetto Experimental City sarà concluso, a beneficio del quartiere di Udine Est e di tutta la città”, conclude Michelini.