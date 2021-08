All'ex Frigorifero di Udine quasi pronto il nuovo posteggio

Udine, a breve, avrà a disposizione il nuovo parcheggio a lato di piazzale Cella, in via Sabbadini. Si tratta dell’area di sosta Ssm realizzata dal Comune intorno all’ex Frigorifero. Il park a raso sarà attivo esclusivamente nei giorni feriali, dalle 7.30 alle 21, e metterà a disposizione dei cittadini ben 106 stalli blu, oltre a due posti auto riservati ai disabili. L’inaugurazione presumibilmente avverrà a inizio settembre, dopo l’installazione delle colonnine per il pagamento della sosta.

L’iter realizzativo del parcheggio si è rivelato più complesso del previsto. La chiusura del cantiere, avviato il 26 ottobre 2020 con le demolizioni delle due palazzine posizionate a ridosso della roggia di Udine, ha, infatti, subito un ritardo di ben sei mesi. Inizialmente i lavori sono stati ritardati causa Covid, in seguito per il rinvenimento di amianto e altri elementi scoperti nel sottosuolo.

La bonifica e la realizzazione dell’intero piazzale hanno richiesto un esborso per le casse comunali di circa mezzo milione di euro. L’importo complessivo, a causa degli imprevisti, è passato così dai 380mila euro iniziali ai 472mila finali.

Tra le opere eseguite anche la messa in sicurezza del perimetro dell'ex Frigorifero. L’edificio, infatti, nei prossimi mesi dovrebbe finire al centro di una mega ristrutturazione da 10 milioni di euro che porterà l’immobile a entrare nel circuito espositivo dell’attiguo Museo di Storia Naturale.

Spostata solamente di un paio di metri, infine, la colonia felina che notoriamente vive e frequenta l'area da decenni. Per accogliere i micetti randagi è stata collocata una piccola casetta, posizionata all’ombra di alcuni alberi.