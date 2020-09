Alla base Usaf di Aviano il ricordo dell'11 settembre

A 19 anni dall’attentato alla Torri Gemelle, anche nella Base Usaf di Aviano sono state ricordate le vittime, con un breve momento di raccoglimento e una marcia commemorativa. Domani in piazza Duomo ad Aviano andrà in scena la festa dell’amicizia italo-americana, nata proprio in seguito ai tragici fatti dell'11 settembre 2001.

Alla cerimonia ha preso parte anche il Direttore regionale dei Vigili del fuoco del Friuli Venezia Giulia Eros Mannino, che attualmente ricopre anche l'incarico di Commandante reggente del Comando Provinciale Vigili del fuoco di Pordenone, assieme ai vertici militari italiani e americani della base statunitense. Un'occasione per ricordare anche il sacrificio di tanti pompieri.