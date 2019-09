Anche alla Base Usaf di Aviano che ospita il 41 Fighter Wing dell’aviazione statunitense oggi è stato ricordato l’attentato terroristico alle Torri Gemelle che l’11 settembre 2001 causò migliaia di morti in America.

Tutto il personale si è fermato per qualche minuto, alle 15.59 del pomeriggio, per rivolgere un pensiero alle vittime. Non una cerimonia ufficiale, ma un momento di riflessione per questa parte di America ospitata in Friuli.