Alla Cavarzerani è arrivato l’Esercito

Hanno preso servizio venerdì sera gli uomini dell’Esercito destinati a supportare le altre forze dell’ordine - Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Polizia locale, oltre ai volontari della Protezione civile - schierate a presidio dell’ex caserma Cavarzerani. L’arrivo dei rinforzi - quattro mezzi, per un totale di una ventina di militari - era stato annunciato questa mattina dal sindaco di Udine Pietro Fontanini, nel corso dell’incontro organizzato dalla Lega proprio all’esterno della struttura che, per ordinanza, rimarrà in quarantena fino al 15 agosto dopo che, tra i migranti ospitati, sono stati riscontrati alcuni casi positivi al Covid-19.

“In base agli accordi dovremmo avere 350-400 migranti in città”, ha ricordato il sindaco. “Solo qui alla Cavarzerani ce ne sono 461. Poi c’è l’accoglienza diffusa gestita dalle Cooperative, che hanno rapporti diretti con la Prefettura, quindi i numeri non sono chiari. Dobbiamo dire basta. Il rischio di una pandemia in città non è così ipotetico e non possiamo permettercelo”.

I rinforzi, destinati dal Viminale grazie all’operazione Strade Sicure, “sono fondamentali per garantire la sorveglianza dell’area. I migranti non sono in prigione, sono in un’area molto vasta per fare la quarantena, come richiesto a chiunque arrivi da Paesi extra Ue”, ha ribadito Fontanini.

In serata ha portato il suo saluto al personale impegnato all’esterno della struttura di via Cividale anche il Questore di Udine, Manuela De Bernardin Stadoan: “Da oggi cambia il dispositivo", ha detto il questore ai microfoni di Telefriuli. "Stiamo facendo del nostro meglio per gestire la situazione. Devo dire grazie anche alla Protezione civile regionale per il supporto tecnico e di uomini offerto. C’è un grande lavoro di squadra per offrire il miglior servizio possibile”.