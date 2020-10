Alla guida di un Suv, ma non aveva mai preso la patente

Un uomo di 47 anni, residente a Udine, è stato fermato poco prima delle 17 di ieri, in via Cividale, dagli agenti della Polizia Locale del capoluogo friulano. A seguito del controllo dei suoi documenti e di quelli della vettura, è emerso che l'assicurazione del veicolo, un Suv, era scaduta a maggio scorso, mentre il conducente non aveva mai conseguito la patente.

Gli agenti hanno quindi proceduto con il sequestro e il fermo amministrativo della macchina, mentre per il 47enne è scattata una sanzione amministrativa di olte 4.000 euro.