Alla guida senza mai aver ottenuto la patente

Due patenti ritirate, una persona fermata ubriaca in bicicletta e un 23enne che girava in auto senza aver mai conseguito la patente. Questo il bilancio dell’attività di controllo sulle strade nelle ultime settimane da parte dei Carabinieri della compagnia di Sacile. Nei guai con tassi alcolemici tra 1 e 2,15 sono finiti due americani della base di Aviano, un pluripregiudicato di Fontanafredda, bloccato sulla due ruote e per il qual è stato chiesto che il foglio di via dal Comune di Polcenigo e un giovane di Pordenone fermato per l’ennesima volta senza la patente, mai ottenuta. L’auto gli è stata sequestrata.