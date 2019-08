Alla guida senza patente, con la droga e un coltello: denunciato

E' stato denunciato dai Carabinieri della Stazione di Lignano Sabbiadoro, per ricettazione, porto illegale di coltello, detenzione ad uso personale di stupefacenti e guida di automezzo con patente revocata. Protagonista un 35enne di Tricesimo, pregiudicato, che è stato fermato nella località balneare alla guida di una vettura non sua e senza patente. L'auto era quella della compagna, alla quale l'aveva sottratta lo scorso 5 agosto, e il 35enne stava guidando anche se la patente gli era stata revocata. Non solo, al controllo il giovane è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico e di 2,8 grammi di hashish per uso personale.