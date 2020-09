Alla guida ubriachi o senza patente, denunciati

Ieri, durante un servizio straordinario di controllo del territorio, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Udine hanno denunciato una donna di 52 anni, cittadina bulgara, senza fissa dimora, perché sorpresa in via Leopardi, in violazione del divieto del ritorno nel comune di Udine.

Nei guai anche un uomo di 59 anni, di Udine, sorpreso in via Cadore alla guida della sua auto con un tasso alcolemico di 0,94 grammi litro. I militari dell'Arma hanno identificato e multato per ubriachezza anche un trentenne, cittadino albanese, residente in città, e un uomo di 41 anni di Udine.

Infine, un 56enne udinese è stato sorpreso alla guida della sua auto, in piazzale Osoppo, senza patente.