Alla guida ubriachi, saltano cinque patenti

La Compagnia dei Carabinieri di Sacile nell’arco dei pochi giorni ha denunciato cinque conducenti, tutti Under 35, che guidavano sotto l’influenza di sostanze alcoliche. A tutti è stata anche ritirata la patente.

Lunedì 25 alle 23.45, a Roveredo in Piano, i militari della stazione di Fontanafredda hanno fermato un 34enne di Porcia, già segnalato per la stessa violazione; aveva gli occhi lucidi e alito fortemente alcolico. L’etilometro ha confermato un valore di alcol nel sangue pari a 1.31 g/l. Giovedì 28 novembre alle 2.05, i militari di Fontanafredda, in via Bodegan a Vigonovo, hanno sottoposto a un controllo un 22enne americano, in servizio alla Base Usaf di Aviano; l’etilometro ha attestato un valore di 1.81 g/l. La notte successiva, è stata l’Aliquota radiomobile a denunciare per guida sotto l’influenza di sostanze alcoliche un 30enne di Fontanafredda che all’1 di notte in viale Venezia è risultato positivo all’accertamento con etilometro con valori di 1,26 g/l.

Domenica 1 dicembre alle 19 circa i Carabinieri di Aviano sono intervenuti a San Quirino, in via Maniago - regionale 251, dove era stato segnalato un incidente con feriti. Il conducente del mezzo responsabile del sinistro, un 35enne di Montereale, era in stato di alterazione alcolica. Nella notte di lunedì 2 dicembre alle 00.30 i carabinieri dell’Aliquota radiomobile intervenivano a Sacile lungo la statale 13 all’incrocio con via Villorba; un 30enne era finito con la sua auto contro uno spartitraffico e il relativo catello stradale. Il conducente ha ammesso di essersi addormentato e di aver perso il controllo del veicolo. Sottoposto ad accertamento con etilometro risultava positivo con valori di 1,35 g/l.