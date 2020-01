Alla guida ubriaco, si scontra con il Flixbus

Questa mattina, in viale Palmanova, a Udine, un 29enne udinese alla guida di una Volkswagen Polo, per cause in corso di accertamento, è andato a collidere frontalmente con un Flixbus, proveniente dall'Ungheria e diretto a Firenze, con 21 passeggeri a bordo.

A seguito della collisione il conducente dell'auto, invece di fermarsi, si è allontanato a piedi senza fornire i propri dati, per essere poi successivamente rintracciato dai Carabinieri del Norm di Udine, poco distante dal luogo dell'impatto.

Sottoposto ad accertamento etilometrico è stato trovato con un valore di alcol di 1,73 grammi/litro; è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. La patente è stata ritirata e la vettura posta sotto sequestro. Nessuno è rimasto ferito. Sul posto anche i Vigili del Fuoco.