Allarme bomba, chiuso il casello di Villesse

Casello di Villesse chiuso in entrata e in uscita sulla A34 (Villesse – Gorizia) all’altezza dell’allacciamento con la A4 (Trieste – Venezia) per un allarme bomba. Sul posto la Polizia stradale di Gorizia coordinata dal Coa (Centro operativo autostradale) e il personale di Autovie Venete che con una safety car sta deviando il traffico.

L’allarme è scattato poco prima delle 10.30 quando un’auto in transito da Gorizia si è fermata nella pista di esazione di Villesse. L’uomo alla guida, dopo aver preso il biglietto, è sceso dal veicolo e ha avvertito il personale di Autovie di avere un ordigno nell’auto.

Subito sono state allertate le forze dell’ordine che sono immediatamente giunte sul posto per le verifiche del caso, mentre il personale di Autovie ha provveduto a chiudere le piste. Al momento (ore 11.15) stanno operando gli artificieri della Polizia. Non si registrano, per ora, disagi al traffico. In seguito alla chiusura chi proviene da Gorizia sulla A34 può uscire allo svincolo di Villesse, chi proviene da Trieste o Venezia ed è diretto a Gorizia non può accedere al casello di Villesse ma deve uscire a Palmanova o Redipuglia e utilizzare i percorsi alternativi.