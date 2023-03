Allarme della Protezione civile per le forti raffiche di vento

La Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia, tramite la sala operativa regionale, ha informato in questi minuti tutti i Comuni del Fvg rispetto alla possibilità di raffiche di vento forti, in particolare è seguita con attenzione la zona "D" del Friuli Venezia Giulia, ovvero l'ex provincia di Trieste, per raffiche di bora fino a 120 chilometri all'ora, in attenuazione nel pomeriggio.

La Sor ha ricevuto una segnalazione proveniente da Cividale del Friuli dove si segnalava il parziale scoperchiamento della copertura di un tunnel di protezione per balle di fieno, poi messo in sicurezza dai Volontari della Protezione Civile del Comune.

Il Servizio Nue112 del Friuli Venezia Giulia sta registrando, da questa mattina, un elevato numero di chiamate per soccorso tecnico (inoltrate ai Vigili del fuoco dei Comandi di Trieste e di Gorizia). Le chiamate riguardano segnalazioni inerenti i danni e gli effetti causati dal vento forte. In totale sono state ricevute 150 chiamate ogni ora rispetto alle 70 medie del periodo. L'area di provenienza delle chiamate è quella costiera, in particolare la zona Isontina e della ex provincia di Trieste.