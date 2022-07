Allarme incendio a bordo di una petroliera

Intorno alle 12.20, la Sala Operativa della Guardia Costiera di Trieste è stata contattata dal Pilota del porto, che si trovava a bordo della M/N Nordic Breeze, battente bandiera liberiana, per coadiuvare il Comandante della petroliera in fase di ingresso nel Porto, a seguito dell’accensione di un allarme indicante un possibile incendio in un locale a prua della nave.

Subito sono scattati i controlli da parte dell’equipaggio, sotto la direzione del Comandante della nave stessa, per verificare le cause del segnale. Gli operatori della Guardia Costiera hanno immediatamente ordinato all’unità navale di ritornare in rada e recarsi nel punto di ancoraggio più distante, per una successiva ispezione da parte del personale e dei Vigili del Fuoco.

Gli stessi, nel contempo, rispettando le pianificazioni di emergenza vigenti, hanno coordinato l’intervento di una propria Unità specializzata Search and Rescue con a bordo personale abilitato nelle ispezioni alle navi, di unità dei pompieri, con a bordo una loro squadra di pronto intervento.

Inoltre, sono stati coinvolti tre rimorchiatori, del servizio portuale, per prestare assistenza in caso di ulteriore necessità. A seguito delle verifiche condotte dagli ispettori, è stato accertato che l’allarme si era attivato a causa della rottura di un tubo flessibile di un macchinario. Riparato il guasto, direttamente dall’equipaggio della nave, eseguite le verifiche e appurato che non c’erano altre possibili cause, l’emergenza è stata dichiarata chiusa.