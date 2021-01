Intervento dei Vigili del Fuoco a Tricesimo, in Borgo Sant’Antonio, nel tratto di via Roma, nel pomeriggio. Alcuni cittadini hanno segnalato un'alta colonna di fumo nero levarsi da un tetto.

Si è trattato di un mal funzionamento di una caldaia e di un problema alla canna fumaria di un condominio. È stato necessario chiudere la strada per mettere in sicurezza il sistema di riscaldamento. Quattro i mezzi dei Vigili del Fuoco impegnati per l'intervento. Nessuna persona è rimasta ferita.