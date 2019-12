Allarme incendio in porto a Grado

È scattata nelle prime ore di questa mattina all'esercitazione di incendio del porto di Grado. La segnalazione è stata lanciata dalla Stella del Mare, a bordo della quale la Protezione Civile ha simulato un incendio con l'impiego di figuranti e di fumogeni.

È stata quindi attivata la macchina dei soccorsi con l'intervento sul posto dei Vigili del Fuoco e della Guardia costiera, via terra e via mare. Oltre all'automezzo dei Vigili del Fuoco sono intervenuti il gommone FVB530 e la motovedetta CP846 ed è stato testato per l'occasione anche l'impianto antincendio portuale.

Estinto il rogo, tutte le forze coinvolte potranno valutare congiuntamente l'efficacia dell'esercitazione.