Allarme incendio in una stalla

Alla sala operativa dei Vigili del fuoco di Pordenone alle 18.15 è arrivata una richiesta di soccorso per l'incendio di una stalla in via Albaredo a Castello di Aviano.

Sul posto venivano inviate la prima partenza e l'autobotte di Pordenone, due squadre del distaccamento di Maniago e due del distaccamento di San Vito.

All'arrivo sul posto il rogo, fortunatamente, risultava confinato a un trattore posto all'esterno di un capannone adibito a deposito di attrezzi. I pompieri hanno spento l'incendio e scongiurato che le fiamme si propagassero all'interno del capannone e al vicino serbatoio di gasolio.