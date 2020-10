Allarme per un grosso nido di vespe a scuola

È stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Cividale del Friuli per rimuovere un grosso nido di api individuato dal personale della scuola nel sottotetto del Convitto Nazionale Paolo Diacono, nella Città Ducale.

L'allarme è scattato questa mattina, ma non è stato necessario interrompere l'attività didattica, poiché l'area interessata dalla bonifica degli insetti non si trovava vicino alle aule.

"Nessun disagio - ha riferito il dirigente a Telefriuli -, abbiamo ritenuto necessario provvedere alla messa in sicurezza della zona per evitare qualsiasi tipo di problema per gli alunni". L'intervento si è concluso intorno alle 12.