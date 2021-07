Allarme rientrato per due escursionisti sul Monte Plauris

Allarme rientrato per i due escursionisti partiti questa mattina, intorno alle 10, da Malga Confin, verso il monte Plauris, in comune di Venzone. Alle 19, il gestore della malga aveva allertato i soccorsi, non avendoli visti rientrare. Soccorso Alpino, Vigili del Fuoco e Guardia di Finanza avevano organizzato una perlustrazione.

I due hanno fatto rientro alla Malga poco dopo 20.30, autonomamente. Nel frattempo si era alzato in volo anche l'elicottero della Protezione Civile da Chiusaforte, imbarcando alcuni soccorritori. I due escursionisti, padre e figlia di Martignacco, hanno riferito di aver sbagliato sentiero e di essere stati costretti ad allungare il percorso. Comunque stanno bene e stanno rientrando a casa.