Allarme truffe, finti volontari della Protezione Civile del Fvg in azione

Allarme truffe, in regione. La Protezione Civile del Fvg segnala che alcuni utenti hanno ricevuto chiamate sospette da sedicenti volontari. Questi, qualificandosi al telefono come appartenenti alla Protezione Civile, si proporrebbero per una visita a domicilio. Il fatto ha insospettito qualche cittadino che ha subito avvisato la centrale della Sala Operativa Regionale (Sor), che ha poi diramato un allerta.

Nessun volontario è stato autorizzato o incaricato per conto della Protezione Civile circa le visite a domicilio, pertanto chiunque dovesse ricevere chiamate e proposte sospette è invitato a segnalare l'episodio al numero unico per le emergenze, il 112.