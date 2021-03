Allarme truffe telefoniche a Udine: in azione finti dipendenti comunali

Attenzione alle truffe telefoniche. L’Amministrazione comunale di Udine segnale che oggi, diversi cittadini udinesi hanno chiamato il centralino di Palazzo D'Aronco per chiedere informazioni su alcune telefonate sospette.



Preoccupati e insospettiti dalle richieste di un sedicente dipendete comunale hanno preferito chiamare in Comune per chiedere informazioni.



"Si tratta evidentemente di un tentativo di truffa - sottolinea in una nota il Comune di Udine - perché nessun dipendente è autorizzato a svolgere ricerche di questo tipo".



L'invito ai cittadini è quello di non fornire informazioni e segnalare immediatamente il fatto alle Forze dell'Ordine.