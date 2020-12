Allerta meteo, allagamenti e blackout

Nelle ultime ore è proseguito l'afflusso di forti correnti umide meridionali verso le Alpi orientali. La quota neve è gradualmente risalita nel corso della mattinata attestandosi sui 1800-2000 metri sul Prealpi, 1600-1800 sulle Alpi,a quote leggermente inferiori al confine con l'Austria ed il Veneto. Da inizio episodio sono caduti oltre 416 mm a Barcis, 308 a Tolmezzo, 228 in val di Resia, 125 a Cave del Predil, 80-90 sulla Pedemontana, 30-50 mm sulla media pianura, valori trascurabili su bassa pianura e costa. Il vento ha raggiunto i 120 km/h sul Matajur, 139 km/h sul Rest; lo Scirocco sulla costa ha soffiato a 69 km/h.

EVOLUZIONE. Nelle prossime 12-18 ore è prevista l'insistenza delle correnti sciroccali che determineranno ulteriori 200-250 mm di pioggia sulle Prealpi Carniche, 150-200 in Carnia, valori inferiori sulle Giulie. La quota neve rimarrà alta, oltre i 1800-2000 m sulle Prealpi, 1500-1700 sulle Alpi, a quote temporaneamente inferiori in alta Carnia.

Pioggeintense interesseranno anche le pedemontane, mentre bassa pianura e costa riceveranno piogge sporadiche e moderate. Soffierà ancora vento sostenuto sulla costa, forte in quota. Nella giornata di domenica si prevede ilpassaggio del fronte freddo con ulteriori precipitazioni anche temporalesche, intense anche su pianura e costa.

La quota neve calerà progressivamente fino a 1000 metri sulle Alpi, fino a 1300 sulle Prealpi quando in serata le precipitazioni si esauriranno. Nel pomeriggio soffierà vento forte da sud sulla costa, molto forte in quota con raffiche anche oltre 150 km/h.

EFFETTI AL SUOLO. Alberi abbattuti a Pinzano. Allagamento casa privata a Tarcento. Segnalati blackout a Pordenone, Tolmezzo, Campoformido, Pasian di Prato, Budoia, Sappada, Forni Avoltri.

VIABILITÀ. Strada regionale 251: chiusa al km 71+300 (Barcis) per esondazione Torrente Cellina. Chiusi i guadi di Rauscedo e di Murlis sul Meduna. Chiuso il guado sul Lumiei a Socchieve. Lungo la regionale 355 neve dal km 14+000 al km39+800 quota neve 0-40 cm. Lungo la regionale 465 neve dal km 10+596 al km 49+800 quota neve 0-50 cm. - Strada chiusa dal km 10+596 al km 15+700.

SITUAZIONE FIUMI E INVASI. E’ stato superato alle 16.20 il livello di guardia della zona conoidi Cellina-Meduna (la sommatoria degli scarichi di Ponte racli e Ravedis sono superiori a 300 mc/s, in aumento). A seguito del raggiungimento del valore di 300 mc/s nella zona conoidi del Cellina-Meduna è stato attivato il servizio di piena sul fiume Meduna.

A seguito del raggiungimento del valore di 1.90m a Venzone è stato aperto il servizio di piena sul fiume Tagliamento – tratta di competenza statale.

E’ atteso un incremento dei livelli dei principali fiumi. Attualmente il Tagliamento che ha raggiunto il livello di 2.76 m a Venzone alle 18 ed è in aumento.

Il picco di piena a Latisana è previsto nella tarda serata di domani e si dovrebbe mantenere sotto il livello di secondo presidio.

L’onda di piena attesa nel sistema Cellina-Meduna, transiterà a Ponte Meduna nella giornata di domani. I livelli previsti determineranno un conseguente aumento del livello del fiume Noncello che vedrà il suo acme nella giornata di lunedì.

Il fiume Isonzo sarà interessato da un picco di piena in virtù della perturbazione di domani che interesserà maggiormente le zone orientali. Il livello potrebbe superare a Gradisca il secondo presidio nel pomeriggio di domenica.

MAREA. Per la giornata di domani sono previsti due picchi di marea a Grado uno all'1:50 e uno alle 14:40 rispettivamente di 1.14 m e 1.29 m.

VOLONTARIATO. Dalle 12 di oggi sono 175 i volontari operativi per interventi e monitoraggio territorio. Complessivamente da inizio evento sono poco meno di 400 i volontari attivi sul territorio.

Da inizio evento sono complessivamente un centinaio le chiamate per interventi tecnici urgenti.

VIGILI DEL FUOCO. Dalle 8 alle 19, i Vigili del Fuoco del Friuli Venezia Giulia hanno portato a termine 40 interventi di soccorso riconducibili al maltempo; la maggior parte sono stati svolti dal personale del comando provinciale Di Udine che in queste ore è intervenuto 30 volte per tipologie di soccorso dovute a condizioni metereologiche avverse.

Anche se le richieste di intervento ricevute in queste ultime 11 ore dai pompieri sono appena di poco superiori a quelle di una normale giornata lavorativa, rimane alta l’attenzione in considerazione delle allerte meteo diramate per la nostra regione. Tutti i comandi provinciali hanno i moduli di Colonna Mobile pronti a partire ed è stato già predisposto il richiamo in turno di personale libero dal servizio qualora si rendesse necessario. Inoltre da disposizioni nazionali sono pronti a muovere alla volta del Friuli Venezia Giulia altri contingenti di Colonna Mobile dislocati in Regioni d’Italia attualmente non interessate da allerte meteo.

Tutte le sale operative dei Comandi Provinciali del Friuli Venezia Giulia sono in costante contatto con la sala operative della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco che in coordinamento con il Centro Operativo Nazionale è pronta a reperire e inviare tempestivamente qualunque risorsa che si rendesse necessaria a contrastare eventi climatici avversi.