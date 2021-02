Allerta meteo, allagamenti e slavine in Friuli

Una profonda saccatura sul Mediterraneo occidentale ha richiamato un forte afflusso di correnti meridionali umide che, sulla nostra regione, ha iniziato a intensificarsi durante la notte quando sono iniziate le prime precipitazioni sulla fascia prealpina.

Durante tutta la mattinata e il pomeriggio le piogge hanno continuato a insistere soprattutto sulla fascia dell'alta pianura e delle Prealpi. I quantitativi complessivi fino alle 18 sono stati di 10-15 mm sulla costa, 20-40 sulla media/bassa pianura, 40-80 mm sull'alta pianura e fascia pedemontana, fino a 110 mm sulle Prealpi Carniche centrali, fino a 160 mm sulle Prealpi Giulie, da 40 a 80 mm sulle Alpi. I valori più alti a Bordano (quasi 180 mm).

Vento forte da sud est ha interessato la costa (fino a 60 km/h) e la montagna (oltre i 100 km/h sulle Prealpi). La quota neve inizialmente sui 1.800 metri si è progressivamente abbassata nel corso del pomeriggio fino a 1,200 metri nelle zone più interne mantenendo, però, caratteristiche di neve bagnata e pesante.

EVOLUZIONE. In queste ore il fronte freddo si va spostando verso nord-est, prima di mezzanotte entrerà in Slovenia e poi le precipitazioni si attenueranno. Il flusso umido manterrà tuttavia precipitazioni residue anche nel corso della notte fino a domattina (30-60 mm sulle Prealpi). Con l'arrivo dell'aria fredda in quota sarà possibile anche qualche rovescio temporalesco. Nella mattinata di domani la formazione di una depressione sul Triveneto provocherà qualche rovescio sparso con neve fino a 800-1.000 metri circa.

VIABILITA'. Chiuse al traffico la regionale 110 “di Passo Pramollo”; il tratto in guado lungo la regionale 27 km 11+500/13+500 (Rauscedo); il tratto in guado lungo la regionale 51 km 4+000/5+800 (Cordenons - Murlis); la regionale 73 "Del Lumiei" dal km 0+800 al km 9+250 (in Comune di Ampezzo) dalle 18.30 alle 6.30 del giorno successivo, per pericolo valanghe.

Altre segnalazioni: smottamento e caduta massi al Km 15 della regionale 76 della val Raccolana tra Chiusaforte e Sella Nevea. Piccola valanga che ha interessato la statale 52 bis in prossimità del Passo di Monte Croce carnico.

SITUAZIONE FIUMI E INVASI. Situazione in monitoraggio. Superato, lungo l’asta del Tagliamento, il livello di guardia a Venzone. Aperto servizio di piena del Tagliamento, tratta di competenza statale.

ATTIVITA'. Segnalati allagamenti di strade a Mereto di Tomba, San Daniele, Gemona, esondazione a Tarvisio del rio Casarenza, allagamenti scantinati a Cassacco, in loalità Martinazzo, caduta alberi ad Arta terme, dissesto a Socchieve.

VOLONTARIATO. Sono stati operativi per interventi e monitoraggio del territorio 48 volontari di Protezione civile di 15 comuni.