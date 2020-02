Allerta meteo, due case scoperchiate dal vento

Il forte vento ha causato seri danni a una casa di Forni di Sopra. Le coperture dell'edificio, infatti, nelle parti in lamiera, si sono parzialmente staccate. L'allarme è scattato nel primo pomeriggio, poco dopo le 14. È stata chiusa temporaneamente la circolazione lungo la strada su cui insiste l'abitazione (via Nazionale), perché è possibile si distacchino altri elementi dal tetto e finiscano sulla carreggiata. Si percorre una strada alternativa fino a che non ci sarà più pericolo. In salvo la famiglia che abita in questa casa.

I Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tolmezzo, invece, sono intervenuti, sempre nel pomeriggio, a Pissebus di Tolmezzo dove, a causa delle forti raffiche di vento, le coperture di lamiera di un'abitazione si sono staccate dal tetto. Per fortuna nessuno è rimasto ferito e gli elementi pericolanti non hanno raggiunto la viabilità poco distante. L'immobile è stato messo in sicurezza tempestivamente per evitare cedimenti e situazioni di pericolo.