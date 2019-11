Allerta meteo, flagellate la pianura udinese e parte della costa

Piove incessantemente e initerrottamente da quasi 24 ore. E' stato un martedì nero dal punto di vista meteorologico, poiché la perturbazione di oggi ha colpito duramente la pianura udinese e parte della costa.

"Sono caduti finora a Lignano quasi 130 millimetri con la spiaggia quasi sparita - afferma allarmato il climatologo Marco Virgilio -! Oltre i 100 millimetri anche a Udine ma in genere tutto il settore centrale compreso tra le Prealpi e la costa ha fatto registrare accumuli tra i 60 ed i 130 millimetri. E non è finita! Molta neve in alta quota sulle Alpi dopo una spruzzata fino ai fondovalle nella notte. Tutto questo avviene dopo diversi episodi di intenso maltempo in un mese di novembre termicamente sopra la media. Da domani si va verso un periodo meno piovoso, sempre piuttosto mite".

Queste ondate di maltempo di portata eccezionale sono dirette conseguenze del riscaldamento climatico globale? "Sì - risponde Virgilio -! Difatti i dati di quanto accaduto in queste due prime decadi di novembre in Italia e nella nostra regione sono davvero impressionanti, anche per un mese tradizionalmente molto piovoso. Aumenta l'energia in gioco, aumenta l'intensità dei fenomeni meteorologici, tendono a durare di più alcuni pattern atmosferici".