Allerta meteo, in arrivo temporali anche forti sul Fvg

Allerta meteo sul Friuli Venezia Giulia diffuso dalla Protezione Civile regionale che invita a prestare alla massima attenzione sul territorio. Sul nord-Italia affluiscono correnti sud occidentali relativamente umide, calde nei bassi strati, fresche in quota che determineranno instabilità fino a venerdì, quando si formerà una depressione con afflusso di correnti di Bora più secche nei bassi strati. Mercoledì 1 e giovedì 2 luglio sulla regione è prevista nuvolosità variabile con rovesci e temporali sparsi, più probabili di pomeriggio, alternati a fasi di tempo migliore. E' possibile che qualche isolato temporale possa essere forte.



Previsioni Osmer Arpa Fvg

Mercoledì 1 luglio

Su bassa pianura e costa cielo in genere sereno o poco nuvoloso. Sui monti variabile con rovesci sparsi e qualche temporale più probabili nel pomeriggio. Non è escluso qualche temporale anche in pianura. Caldo afoso in pianura dal pomeriggio. Brezza sulla costa.

Giovedì 2 luglio

Sulla costa cielo poco nuvoloso con venti deboli di brezza. Sul resto della regione variabile. Saranno probabili rovesci sparsi o temporali, alternati a fasi di tempo migliore, più frequenti in montagna e di pomeriggio ma possibili anche in pianura e costa. Dal pomeriggio caldo più afoso in pianura. Possibile qualche temporale forte.

Venerdì 3 luglio

Cielo da variabile a nuvoloso con piogge sparse in genere moderate alternate a fasi di tempo migliore. Possibile qualche temporale. Di giorno farà meno caldo. Soffierà Bora moderata.