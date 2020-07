Allerta meteo, in arrivo temporali anche forti sul Fvg

Sabato di pioggia in Fvg, a causa dell'avvicinamento di una depressione alle Alpi e il successivo passaggio di un fronte freddo proveniente dall'Atlantico settentrionale che porterà instabilità sul territorio regionale.

Sulla zona montana e pedemontana saranno possibili rovesci o temporali anche forti già al mattino, più probabili comunque nel pomeriggio e in serata, quando si estenderanno a tutta la regione.

In serata soffierà Bora da sostenuta a forte, specie sulla costa.

Le previsioni Osmer Arpa Fvg

Sabato 11 luglio

Al mattino in prevalenza poco nuvoloso o variabile e sarà possibile qualche rovescio o temporale sulla zona montana e pedemontana. Dal pomeriggio-sera i temporali interesseranno tutte le zone e localmente potrebbero essere anche forti. In serata soffierà Bora da sostenuta a forte, specie sulla costa.



Domenica 12 luglio

Al mattino cielo in prevalenza sereno, sulla zona montana poco nuvoloso o localmente variabile al pomeriggio. Sulla costa e sulle zone orientali soffierà Bora da sostenuta a forte di notte ed al mattino, moderata al pomeriggio.