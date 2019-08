Allerta meteo in Fvg, in arrivo piogge e temporali anche forti

Temporali, anche forti, e piogge in arrivo sul Friuli Venzia Gulia. La Protezione civile regionale ha diramato un allerta meteo.

Correnti sudoccidentali interessano il Norditalia. In quota circola aria progressivamente più fresca che si sovrappone all'aria molto calda presente nei bassi strati, favorendo così instabilità. Da mercoledì mattina, dopo il passaggio del fronte principale, affluirà aria più fresca anche nei bassi strati e l'instabilità cesserà.

Previsioni meteo

Dalle 18 del 12 agosto alle 9 del 14 agosto: sulla regione saranno possibili locali temporali, non esclusi già nella serata di lunedì, più probabili comunque dal pomeriggio-sera di

martedì. In entrambe le fasi sarà possibile qualche temporale forte.