Allerta meteo, lunedì scuole chiuse nel Friuli Occidentale

Il Prefetto di Pordenone, Domenico Lione, in considerazione dell’evoluzione meteo, ha disposto la proroga della chiusura delle scuole di ogni ordine e grado dei Comuni della provincia di Pordenone anche per la giornata di lunedì 7 dicembre, per ridurre ogni rischio per famiglie e studenti, connesso alle possibili criticità idrogeologiche e idrauliche conseguenti all'allarme rosso anche per la mattinata di domani.

La misura è stata disposta sentito il Direttore della Protezione Civile Regionale della Regione che ha riferito come, sulla base dell’attuale quadro metereologico e degli scenari di evoluzione previsti per la predetta giornata, sarà prorogata l’ordinanza di blocco del trasporto pubblico locale.

Il testo dell’ordinanza è disponibile sul sito della Prefettura di Pordenone.