Allerta meteo, nel weekend temporali, forti piogge e mareggiate

Allerta meteo per il Friuli Venezia Giulia nel weekend. La Protezione civile regionale ha emanato il bollettino, anticipando l'arrivo di temporali, forti piogge, neve e mareggiate sulla costa. Dalle 18 di venerdì 4 dicembre alla mezzanotte di domenica 6 dicembre, criticità di livello arancione in montagna e nel Friuli occidentale e di livello giallo sul resto della regione.

Una vasta depressione sul Mediterraneo occidentale convoglierà, tra venerdì 4 e sabato 5 dicembre, correnti intense e molto umide di origine africana verso le Alpi orientali. Domenica 6 la depressione si sposterà verso est, favorendo il probabile passaggio di un fronte sulla regione.

Vediamo nel dettaglio le previsione meteo Osmer Arpa Fvg.



Venerdì 4 dicembre

Cielo da nuvoloso a coperto. Dal pomeriggio inizieranno precipitazioni moderate, in intensificazione dalla sera specie sulle Prealpi Carniche. Quota neve oltre i 500-700 m, in rialzo nella notte. Sulla costa soffierà Scirocco moderato.



Sabato 5 dicembre

Domenica 6 dicembre

Lunedì 7 dicembre

Cielo coperto con precipitazioni intense o molto intense sui monti e pedemontana, specie su Alpi e Prealpi Carniche, più moderate e sporadiche su bassa pianura e costa. Possibili temporali. Quota neve oltre i 1800 m sulle Prealpi, 1500m circa sulle Alpi. Soffieranno Scirocco sostenuto sulla costa con possibili mareggiate e venti meridionali forti in quota.Fino alla mattina precipitazioni abbondanti o intense, molto intense su Alpi e Prealpi Carniche con quota neve oltre i 1500-1800 m, e venti sostenuti. In giornata probabili temporali con piogge intense da ovest a est, quota neve in calo a 1000-1200 m e forti raffiche di vento da sud. In serata fenomeni in esaurimento.Miglioramento con cielo variabile. Possibili foschie notturne.