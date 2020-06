Allerta meteo: piogge in arrivo sul Fvg

Maltempo in arrivo sul Friuli Venezia Giulia, tra giovedì 4 giugno e venerdì 5 giugno, con piogge diffuse, da abbondanti a intense, molto intense sulle Prealpi. Sono previsti possibili temporali forti con piogge localmente più consistenti, come riportato dal bollettino emesso dalla Protezione Civile del Fvg. Soffierà vento Scirocco sostenuto sulla costa dove le piogge saranno più moderate e intermittenti. Possibili acqua alta sulla laguna e mareggiate sulle coste esposte.

Venerdì 5 giugno mattina il vento girerà a Libeccio attenuandosi e, in giornata, si avranno temporali diffusi con piogge ancora da abbondanti a intense. In serata è prevista un'attenuazione dei fenomeni.



Previsioni meteo Osmer Arpa Fvg

Giovedì 4 giugno

Cielo in prevalenza coperto con piogge diffuse, da abbondanti a intense, anche temporalesche, molto intense sulle Prealpi. Le precipitazioni saranno sparse di mattina, intermittenti sulla costa, più diffuse dal pomeriggio. Possibili temporali forti con piogge localmente più consistenti. Soffierà Scirocco moderato in pianura, sostenuto sulla costa con possibili acqua alta sulla zona lagunare e mareggiate sulle coste esposte.



Venerdì 5 giugno

Tendenza per sabato 6 giugno

Tendenza per domenica 7 giugno

Condizioni di marcata instabilità. Di notte e di prima mattina cielo coperto con piogge temporalesche diffuse, da abbondanti a intense, molto intense sulle Prealpi; soffierà Scirocco sostenuto sulla costa. In mattinata il vento girerà a Libeccio attenuandosi e in giornata avremo nuvolosità variabile con temporali diffusi. In serata attenuazione dei fenomeni.Di mattina tempo discreto con cielo poco nuvoloso o variabile, dal pomeriggio possibili rovesci o temporali sui monti in estensione, verso sera, alla pianura.Nuvolosità variabile, più intensa sui monti. Saranno probabili temporali sparsi con piogge anche abbondanti. Vento da sud moderato sulla costa.