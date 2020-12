Allerta meteo, scuole chiuse anche lunedì in Carnia e Friuli Occidentale

Il Prefetto di Pordenone, Domenico Lione, in considerazione dell’evoluzione meteo, ha disposto la proroga della chiusura delle scuole di ogni ordine e grado dei Comuni della provincia di Pordenone anche per la giornata di lunedì 7 dicembre, per ridurre ogni rischio per famiglie e studenti, connesso alle possibili criticità idrogeologiche e idrauliche conseguenti all'allarme rosso anche per la mattinata di domani.

La misura è stata disposta sentito il Direttore della Protezione Civile Regionale della Regione che ha riferito come, sulla base dell’attuale quadro metereologico e degli scenari di evoluzione previsti per la predetta giornata, sarà prorogata l’ordinanza di blocco del trasporto pubblico locale (qui il testo).

Analoga decisione anche per i Comuni della 'zona B' ovvero Carnia e Pedemontana è stata presa dal Prefetto di Udine, Angelo Ciuni (qui il testo). In questo caso la chiusura delle scuole interesserà: Amaro, Ampezzo, Arta Terme, Attimis, Bordano, Cavazzo Carnico, Cercivento, Chiusaforte, Comeglians, Dogna, Drenchia, Enemonzo, Faedis, Forgaria nel Friuli, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Gemona del Friuli, Grimacco, Lauco, Lusevera, Malborghetto Valbruna, Moggio Udinese, Montenars, Nimis, Ovaro, Paluzza, Paularo, Pontebba, Prato Carnico, Preone, Pulfero, Ravascletto, Raveo, Resia, Resiutta, Rigolato, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Sappada, Sauris, Savogna, Socchieve, Stregna, Sutrio, Taipana, Tarcento, Tarvisio, Tolmezzo, Torreano, Trasaghis, Treppo Ligosullo, Venzone, Verzegnis, Villa Santina, Zuglio.