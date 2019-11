Allerta meteo su montagna e Friuli Occidentale

Dopo il passaggio del fronte sul nord Italia giungerà aria più secca. Domani sul Tirreno si approfondirà un'altra depressione che richiamerà correnti umide da sud verso la regione. Per questo, la Protezione civile Fvg ha diramato un nuovo allerta meteo – di livello giallo – che interessa, in particolare, il Friuli Occidentale e la zona montana della regione, in vigore dalle 12 di oggi alle 12 di mercoledì 20 novembre. Possibili piogge intense, anche temporalesche, vento forte, neve e valanghe; criticità legate alle forti precipitazioni potrebbero interessare anche la pianura e la Bassa friulana (anche qui criticità idrogeologica gialla).

Ecco nel dettaglio le previsioni.

Martedì 19: piogge intense a ovest, abbondanti a est, anche temporalesche, meno probabili a Trieste. Nevicate abbondanti oltre i 1.700 metri sulle Prealpi, 1.400 sulle Alpi con oscillazioni. Sulla costa soffierà vento da est o sud-est moderato. In serata attenuazione delle precipitazioni.

Mercoledì 20: nella notte e al mattino di mercoledì coperto con residue deboli precipitazioni.