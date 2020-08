Allerta meteo sul Friuli, in arrivo temporali anche forti

In arrivo maltempo e temporali sul Friuli Venezia Giulia. La protezione civile regionale ha emesso un bollettino di allerta giallo per il territorio del Fvg. Il progressivo avvicinamento di una saccatura da ovest porterà un aumento dell'instabilità sulla regione, in particolare tra lunedì e martedì avremo anche il passaggio di un marcato fronte atlantico.

Previsioni meteo

Sabato 1 agosto: dal pomeriggio-sera sarà possibile qualche locale temporale che non si esclude possa essere forte.

Domenica 2 agosto: Probabili temporali, anche forti, alternati a lunghe fasi di tempo migliore. I temporali saranno più probabili dal pomeriggio e sui monti, ma potranno esserci anche di notte-primo mattino e su altre zone.

Per lunedì 3 e martedì 4 agosto

Da lunedì saranno probabili temporali diffusi e frequenti su tutta la Regione, anche forti, con piogge localmente intense, fino a martedì in giornata.