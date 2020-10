Allerta meteo sul Fvg: in arrivo piogge e temporali

Maltempo in arrivo sul Fvg e scatta l'allerta della Protezione Civile. Un marcato fronte freddo atlantico, entrando nel Mediterraneo, genererà, domenica 11 ottobre, una depressione il cui minimo secondario si posizionerà sull'alto Adriatico, richiamando aria umida da sud-ovest in quota, fredda da nord-est nei bassi strati.

Dalle prime ore della mattina di domenica 11 sono previste piogge diffuse, da abbondanti a intense, localmente temporalesche e più consistenti su costa e bassa pianura specie in mattinata. Quota neve inizialmente sui 1.600 metri, poi in calo a 1.000-1.300 metri circa, fino a fondovalle sul Tarvisiano.

Soffierà Bora forte sulla costa, da moderata a sostenuta in pianura. In serata fenomeni in attenuazione.

La fase acuta è prevista dalle ore 04 alle ore 18 del 11 ottobre.