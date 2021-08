Allerta meteo sul Fvg, in arrivo piogge e temporali

Allerta meteo sul Friuli Venezia Giulia. L'anticiclone di origine africana ritirandosi favorirà l'afflusso di correnti meridionali più umide nei bassi strati.



Lunedì 16 inizieranno ad affluire in quota correnti più fresche dall'Europa settentrionale, che favoriranno progressivamente maggiore instabilità a partire dalla mattinata sulla fascia alpina, successivamente anche sul resto della regione.

Martedì 17 affluiranno correnti nord-orientali più fresche anche nei bassi strati.



Vediamo le previsioni meteo di Osmer Arpa Fvg.

Lunedì 16 agosto è previsto tempo instabile, saranno probabili temporali sparsi anche forti, che sulla zona montana potrebbero presentarsi già in mattinata, successivamente sulla pianura dal pomeriggio, sulla costa in serata e nella notte successiva. Sulla costa soffierà vento da sud o sud-ovest in genere moderato. In seguito ai temporali su pianura e costa in serata sarà possibile vento da nord o nord-ovest da sostenuto a forte.



anche forti su pianura e costa, poi miglioramento. Sulla costa e sulle zone orientali soffierà Bora da moderata a sostenuta.Il verificarsi di tali eventi – avverte la Protezione civile regionale - può comportare locali situazioni di crisi nella rete idrografica minore e di drenaggio urbano, locali fenomeni di instabilità dei pendii con locali interruzioni della viabilità e problematiche connesse ai possibili colpi di vento durante i temporali.Si raccomanda quindi la massima vigilanza sul territorio, in particolare nelle aree adibite a campeggio e in concomitanza con eventuali manifestazioni all'aperto, al fine di predisporre tempestive misure di pronto intervento.