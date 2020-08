Allerta meteo sul Fvg, in arrivo temporali

Un flusso di correnti più fresche e umide da sud-ovest in quota interesserà la Regione tra le serate di domenica e di martedì, accentuando l'instabilità atmosferica.

Previsioni meteo

Domenica 16 agosto: Nel pomeriggio-sera possibile qualche temporale, più probabile in montagna. Non si esclude qualche isolato temporale forte.

Lunedì 17 agosto: Probabili rovesci e temporali sparsi alternati a fasi anche prolungate di tempo migliore. Possibile qualche temporale forte.

Martedì 18 agosto: Dalla notte e fino al pomeriggio probabili rovesci e temporali sparsi. Possibile qualche temporale forte. Verso sera miglioramento.