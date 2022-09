Alluvione nelle Marche, continua l'impegno della Protezione civile Fvg

Continua l'impegno della Protezione civile Fvg in seguito all'alluvione nelle Marche. La comunità di Ostra ha ringraziato in maniera viva e concreta i volontari della colonna mobile per la loro opera di sollievo e aiuto in questi difficili giorni.

Ieri è proseguito il lavoro nel fango, spostandosi da un quartiere all'altro, rimuovendo detriti e limo che si è solidificato, diventando estremamente difficile da eliminare da strade, da marciapiedi e accessi alle case.

La stanchezza comincia a farsi sentire per il duro lavoro, ma i volontari non demordono, animati dalla forte volontà di aiutare: continuano a operare anche sotto la pioggia che ieri ha cominciato a scendere sulla cittadina. Ieri hanno operato in via Girolamo; in un giorno e mezzo sono riusciti a pulire a mettere in sicurezza oltre 20mila mq tra strade, marciapiedi e accessi alle case.

Il loro sforzo e la loro generosità è stata ripagata dall'affetto e dalla riconoscenza delle comunità locali che hanno portato, in segno di gratitudine, generi alimentari per fare merenda. Un grazie semplice, vero, che arriva dal cuore.

E c'è una splendida notizia: questa mattina una scuola primaria prima inaccessibile per i danni causati dalla alluvione è stata riaperta e gli alunni sono tornati a fare lezione in classe. Un segno di ritorno alla normalità del quale tutti hanno bisogno, specialmente i bambini con le loro famiglie.

La riapertura in sicurezza dell'istituto è stata resa possibile grazie alla generosa azione dei volontari di Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia che hanno rimosso con grande efficienza tutto il fango che si era depositato attorno all'edificio.

Compresa la straordinaria capacità operativa dei volontari, oggi sono stati chiamati a ripulire dal fango l'intero quartiere dove sorge la scuola.

Come detto, il lavoro è duro e impegnativo, ma l'entusiasmo e la voglia di supportare e dare sollievo alle popolazioni è superiore a ogni stanchezza. A ripagare è il "grazie" della comunità locale. Un "grazie" che si estende a tutta la popolazione del Friuli Venezia Giulia.