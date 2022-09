Alluvione nelle Marche, operativa la Protezione civile Fvg

Primo giorno d'impegno per i volontari della Protezione civile del Fvg che, partiti ieri da Palmanova, hanno raggiunto Ostra, nelle Marche, poco dopo le 21 per prestare aiuto alle popolazioni colpite dall’alluvione.

Dopo aver trascorso la notte nella palestra comunale, i volontari si sono messi all’opera alle 8 raggiungendo una zona residenziale di Ostra ricoperta da uno spesso strato di fango. Stanno operando per pulire le strade poiché la viabilità risulta al momento molto pericolosa (non a caso possono percorrerla solo i residenti). I volontari stanno riversando per questo sull’asfalto diverse migliaia di litri d’acqua per mettere in sicurezza non solo le strade ma anche i marciapiedi e gli accessi alle case.

Continueranno fino a questa sera. Alle 17 è previsto un incontro nella sede del Municipio di Ostra con il sindaco, i funzionari del Dipartimento nazionale di Protezione civile e con i vertici della Pcr delle Marche, per fare il punto sulle prossime attività. Oggi le condizioni meteo sono clementi e favoriscono le attività dei volontari.

La colonna è composta da 60 persone: 52 volontari provenienti da 27 comuni, cinque funzionari e tre operatori della Croce Rossa. Ventinove i mezzi che compongono la colonna mobile cui si aggiungono cinque rimorchi e tre macchine operatrici. Si sono uniti un'ambulanza della Croce Rossa e un mezzo del Corpo Pompieri volontari di Trieste (incardinato quest'ultimo nella Pcr Fvg).

Tra i volontari anche alcuni 18enni e altri alla loro prima esperienza. Per loro la missione nelle Marche sarà formativa anche per l'affiancamento di volontari di lunga esperienza e grande capacità, in grado di comunicare non solo forza e determinazione ma anche nozioni fondamentali per la loro futura attività di volontariato a favore delle comunità del Friuli Venezia Giulia.