Alluvione nelle Marche, si aiutano le attività produttive a ripartire

Li hanno ringraziati con le lacrime agli occhi quando si sono visti la casa completamente ripulita da un metro fango. Due coniugi ultraottantenni di Ostra si sono commossi per il generoso aiuto prestato dai volontari della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia che hanno rimosso dalla loro abitazione tutto il fango e i detriti che l'avevano sommersa durante l'alluvione.

Nel rimuovere il limo, i volontari hanno ritrovato un bracciale d'oro appartenente al marito, un monile di grande valore affettivo, che l'uomo credeva ormai andato perduto. Il bracciale è stato riconsegnato al proprietario che, a fatica, è riuscito a trovare le parole per dire grazie ai volontari.

Una bella storia, che commuove e regala un raggio di sole alla comunità di Ostra dove la colonna mobile regionale opera con una sessantina tra uomini e donne da lunedì scorso.

Dopo aver pulito completamente l'esterno di una scuola e i vialetti di accesso, permettendo ai bambini di tornare nelle loro classi, i volontari adesso si stanno concentrando nella zona delle fabbriche, per pulire piazzali, strade e vialetti di accesso, per consentire che le attività possano ripartire in piena sicurezza. Operano in piena sinergia con gli operai, anche loro all'opera per la pulizia interna delle strutture produttive.

Il ricordo non può non andare al terremoto del 1976 quando, in un Friuli in ginocchio, a pezzi, il sorriso e l'aiuto che ci furono portati ci diedero la forza di ripartire. È anche con quella memoria nel cuore, di chi ha vissuto la sofferenza sulla sua pelle o l'ha letta negli occhi di genitori o nonni, che i volontari operano adesso nelle Marche, senza risparmio.

Le immagini di alcune abitazioni con le murature interne sventrate dalla tremenda forza delle acque cariche di fango atterriscono e fanno ben comprendere la tragedia delle Marche. È anche lì che sono intervenuti i nostri volontari, pulendo intere stanze dal melma, limo e detriti.