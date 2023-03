Alpini: 4.000 posti letto in tende e camper intorno a Udine

Oltre 4.000 posti letto saranno realizzati nellhinterland di Udine in occasione dell'Adunata nazionale degli Alpini. Troveranno posto in 1.134 piazzole in 15 comuni aree coperte e in zone dove potranno sostare i caravan o potranno essere installate delle tende.

L'iniziativa - riferisce la Giunta Regionale - è stata finanziata dalla Regione con 322mila euro (220mila per spese correnti e 101mila per investimenti), che andranno ad abbattere i costi di realizzazione dei campi temporanei di sosta.

Al bando per l'assegnazione dei contributi hanno partecipato i Comuni di Codroipo (114 piazzole e 42 posti tenda) , Pozzuolo del Friuli (80 piazzole), Fagagna (73 piazzole), Cividale (40 piazzole e 260 posti in area coperta), Povoletto (97 piazzole), Moruzzo (14 piazzole e 7 posti tenda), Basiliano (61 piazzole), Muzzana del Turgnano (3 piazzole e 17 posti tenda), Cassacco (10 piazzole e 50 posti tenda), Tavagnacco (20 piazzole e 20 posti tenda, cui si aggiungono ulteriori 100 posti in area coperta messi a disposizione del comune senza ricorso al finanziamento regionale), Reana del Rojale (64 piazzole), Manzano (50 piazzole), Varmo (50 piazzole), Palazzolo dello Stella (31 piazzole) e Pavia di Udine (31 piazzole).