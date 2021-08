Alpini in lutto, Luigi Gerini è andato avanti

Alpini in lutto. E’ andato avanti, nella notte, Luigi Gerini, Presidente della Sezione di Trieste, dopo una lunga malattia. Profondo il cordoglio nel mondo delle penne nere, non solo della nostra regione. "Con Luigi Gerini perdiamo un baluardo dell'Ana. È andato avanti, ma rimangono il suo esempio e la sua guida morale", sono le parole dell'assessore regionale Pierpaolo Roberti. "Era un punto di riferimento e resterà tale per il mondo alpino, riposi in pace", queste le parole di Roberti.

Anche la Sezione di Udine si unisce al cordoglio ed esprime le più sentite condoglianze alla famiglia e agli alpini triestini.

Classe 1953, dall’aprile 1977 frequenta l'87° corso A.U.C. presso la 2a Compagnia della Smalp di Aosta; viene nominato “allievo scelto” del IV° plotone e, al termine del periodo di addestramento, si classifica “vice capocorso”. Quale Sottotenente di prima nomina (specializzazione "pioniere") viene assegnato alla Brigata Alpina Julia, Battaglione Gemona, presso la Caserma Lamarmora di Tarvisio, dove nell’ultimo semestre svolge l’incarico di Vice Comandante della C.C.S. Viene richiamato in Servizio come Tenente - sempre presso il Btg. Gemona - nel 1986, per avanzamento, e viene promosso Capitano nel 1993. Gli viene poi attribuita la qualifica di Primo Capitano con anzianità dal 2005.

Dal 1978 si iscrive alla Sezione Ana Guido Corsi di Trieste, dove entra a far parte della P.C. Sezionale già dalla sua istituzione (1985). Dopo qualche anno viene nominato Vice coordinatore dell’Unità Sezionale di P.C. e poi Coordinatore, carica ricoperta per oltre vent’anni.

Partecipa al primo importante intervento operativo in Armenia, in occasione del terremoto del 1988, e, quindi, alle successive operazioni di soccorso alle quali l’Ana fornisce supporto in occasione delle varie calamità naturali che hanno colpito l’Italia. Nel 1995, su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli viene conferita l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana per meriti associativi. Ha ricoperto per più mandati l’incarico di Consigliere Sezionale e di Vice Presidente.

Nel febbraio del 2018 viene eletto Presidente Sezionale e, conseguentemente, riveste anche l’incarico di Presidente del Circolo Culturale Alpini della Sezione di Trieste.