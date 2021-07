Alpinista cade in parete sulla Creta della Chianevate

Caduta per un alpinista di Rivignano Teor classe 1975 sul pilastro centrale della Creta della Chianevate, nelle Alpi Carniche, in comune di Paluzza, lungo una via impegnativa denominata 'La legge della fattucchiera'.

A quanto si apprende, l'alpinista era impegnato nella salita del tratto più difficile della via; il volo è stato di una ventina di metri ed è stato fermato dalla corda. L'alpinista si è procurato una frattura a una gamba e altri traumi impattando contro la roccia.

Lui e il suo compagno sono riusciti a calarsi da soli fino alla base della parete. Non è stato infatti possibile inviare sul posto l'elisoccorso regionale o meglio, il tentativo di inviarlo è stato fatto ripetutamente ma la nebbia ha impedito l'avvicinamento alla parete.

I soccorritori, diciotto persone tra Soccorso Alpino (stazione di Forni Avoltri) e Guardia di Finanza si sono così divisi in due squadre. Una è salita al Rifugio Marinelli per poi scendere nella conca della Chianevate e l'altra è salita dal versante di Casera Collinetta. Il ferito è stato raggiunto, imbarellato e portato a spalla fino al fuoristrada dei soccorritori, con cui poi è stato trasportato lungo la pista forestale per essere quindi affidato all'ambulanza.