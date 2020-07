Alpinista ferito sul Campanile di Villacco, ma il meteo blocca a terra l'elisoccorso

Giornata impegnativa per il Soccorso alpino regionale impegnato nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 1° luglio, in una serie di interventi in quota. E' in corso un intervento di soccorso sulle pareti del Campanile di Villaco, nelle Alpi Giulie, nel gruppo del Jôf Fuart, lungo la via Migliorini.

Qui un alpinista si è procurato una frattura, ma non sono ancora stati resi noti i dettagli dell'incidente.

Sul posto si stanno recando a piedi le squadre di soccorso della stazione di Cave del Predil del Soccorso Alpino e Speleologico, la Guardia di Finanza di Sella Nevea e l'elisoccorso che, a causa delle cattive condizioni di visibilità e meteo non è ancora riuscito ad alzarsi per raggiungere la zona.

Notizia in aggiornamento