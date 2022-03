Alpinista precipita dal Monte Siera

E' stato recuperato dai tecnici dell'elisoccorso regionale l'alpinista precipitato mentre scendeva dalla cima del Monte Siera, lungo il versante sud-est del massiccio, in direzione del Piccolo Siera, nel Sappadino.

L'uomo - residente in zona, sulla sessantina - rimasto sempre cosciente, ha riferito di essere caduto a causa del distacco di un appiglio durante un passaggio di terzo grado. Ha perso l'equilibrio ed è caduto per una trentina di metri, ruzzolando su balze rocciose, fermandosi sul ciglio di un altro salto. Diversi traumi per lui, al volto e sul corpo, ma non è in pericolo di vita: il casco lo ha salvato.

I tecnici del Soccorso alpino a bordo dell'elisoccorso regionale sono stati sbarcati con il verricello uno alla volta. Il tecnico di turno sul velivolo ha attrezzato una sosta e poi con l'aiuto del secondo tecnico e del medico di bordo, l'infortunato è stato raggiunto e stabilizzato, per essere poi messo nel sacco a depressione e imbarellato.

Con accurate e delicate manovre la barella è stata poi recuperata in volo assieme al medico e condotta al campo base, dove c'era l'ambulanza ed è stata fatta una seconda valutazione. Con un altro volo è stato imbarcato anche l'altro soccorritore, assieme al compagno di escursione del ferito, che aveva lanciato l'allarme.

Il sessantenne è poi stato condotto in ospedale in elicottero poco prima delle 15.