Alta colonna di fumo, incendio a Flambruzzo

Alle 19.40 circa di ieri, le squadre dei Vigili del fuoco di Latisana, Codroipo e San Vito al Tagliamento, supportate da un’autoscala, un’autobotte, il nucleo provinciale Nbcr - Nucleare Biologico Chimico Radiologico, personale e mezzi GOS (Gruppo Operativo Speciale) della sede centrale di Udine e un’ulteriore autobotte del distaccamento di San Vito al Tagliamento sono intervenute a Flambruzzo, nel comune di Rivignano-Teor, per un incendio che ha interessato il ristorante Al Fiume Da Pippo, in via Gabriele D'Annunzio.

I pompieri hanno subito iniziato a spegnere le fiamme, che avevano già coinvolto vari locali e depositi esterni dell’attività e hanno verificato che all’interno della struttura non ci fossero persone; l’intervento è terminato alle 3.45 circa con la messa in sicurezza dell’intera struttura.

Ancora in fase di accertamento le cause dell’incendio, che non ha coinvolto persone.