Alti livelli d'inquinamento, nel Friuli Occidentale scatta il piano anti-smog

A causa degli alti livelli d'inquinamento previsti per i prossimi giorni, da oggi, sabato 15 gennaio, e fino a nuova comunicazione, nel Friuli Occidentale sono in vigore le misure di emergenza stabilite dal piano anti smog.

Sono interessati i comuni di Azzano Decimo, Casarsa della Delizia, Cordenons, Cordovado, Fiume Veneto, Morsano al Tagliamento, Pasiano di Pordenone, Porcia, Pordenone, Prata di Pordenone, Roveredo in Piano, San Quirino, San Vito al Tagliamento e Zoppola.

RIDURRE LA TEMPERATURA NEGLI EDIFICI. La temperatura impostata all'interno degli edifici deve essere di max 20°C in abitazioni, uffici, sedi di attività ricreative, di culto, sportive e assimilabili; max 18°C in edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili. Sono esentati gli edifici in categoria B o superiore in base all’attestato di qualificazione/prestazione energetica e gli edifici adibiti a ospedali, cliniche, case di cura, case di riposo, centri diurni, scuole e abitazioni in cui risiedono persone affette da malattie croniche.

STOP AL RISCALDAMENTO A LEGNA. Chi utilizza sistemi di combustione domestica della legna (ciocchi o pellet), deve spegnerli e usare altre forme di combustibile o riscaldamento, a meno che non sia questo l’unico sistema di cui è dotato l’edificio. Sono esentati i dispositivi con marcatura CE e caratteristiche emissive descritte nel piano anti smog.

VIETATO ACCENDERE FUOCHI ALL'APERTO. Si ricorda, inoltre, che a Pordenone sono in vigore i limiti alla circolazione all’interno del ring per i veicoli più inquinanti dal 15 ottobre al 7 dicembre e dal 15 gennaio al 31 marzo, ore 16-20, sabato escluso.

