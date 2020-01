Alto Impatto, maxi-controlli sui mezzi pesanti

La Polizia stradale di Udine è stata impegnata nell'operazione nazionale Alto Impatto disposta dal Ministero dell’Interno per verificare la correttezza del trasporto delle “merci pericolose” che possono trasformarsi in un vero e proprio rischio per la pubblica incolumità, come accaduto nell’agosto del 2018 sul nodo autostradale di Bologna quando un'autocisterna con materiale infiammabile (Gpl) rimase coinvolta in un disastroso incidente, nel quale perse la vita una persona e un centinaio rimase ferito.

Le pattuglie impiegate in Friuli hanno controllato 82 veicoli, fra cui diverse cisterne contenenti liquidi infiammabili, corrosivi e materie gassose, elevando 27 infrazioni al Codice della Strada. Tra le violazioni, il mancato rispetto delle prescrizioni per il conducente e l’equipaggiamento di sicurezza, oltre al sovraccarico. In alcuni casi i tir di nazionalità estera sono stati sottoposti a fermo amministrativo fino all’avvenuto pagamento della sanzione e al ripristino delle irregolarità riscontrate.

Dal 13 al 19 gennaio, la Polstrada ha poi controllato 612 veicoli; sono state 330 le multe elevate, per un totale di 736 punti decurtati. Sette le patenti di guida ritirate, sei le carte di circolazione. Scoperta anche un’auto condotta da un cittadino straniero che aveva omesso di pagare il pedaggio autostradale.

Sono state contestate 120 violazioni per eccesso di velocità, 25 per guida senza cinture di sicurezza e 19 per l’uso del telefonino, infrazione per la quale è al vaglio per un inasprimento della sanzione, in quanto è una fra le cause maggiori d’incidentalità e fonte primaria di distrazione alla guida.