Alto rischio incendi, rinnovare la convenzione con i Vigili del fuoco

A causa del perdurare del periodo di siccità e delle poche precipitazioni degli ultimi mesi, il Servizio foreste e Corpo forestale di Regione Friuli Venezia Giulia ha sospeso tutte le autorizzazioni per l’accensione di fuochi e decretato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale.

In un periodo particolare come quello attuale, l’invito è di prestare la massima attenzione e ridurre tutte le situazioni che potrebbero comportare un rischio d'incendio.

Se vedete fiamme o colonne di fumo in aree boscose o limitrofe chiamate subito la Protezione Civile al numero 800 500 300 o quello unico per le emergenze 112.

"L'attuale situazione di siccità, che ha portato la Regione a decretare lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi, riporta all'attualità l'urgenza del rinnovo della convenzione con i Vigili del Fuoco" affermano in una nota i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle, Cristian Sergo e Ilaria Dal Zovo, ricordando che "lo scorso agosto, davanti all'ondata di incendi che aveva colpito l'intero Paese, avevamo riproposto alla Giunta regionale la necessità di rinnovare la convenzione in materia di antincendio boschivo. La sospensione di ogni autorizzazione per l'accensione di fuochi da parte del Servizio foreste e del Corpo forestale sconta infatti un ritardo che, ancora una volta, chiediamo di affrontare".

"Il mancato rinnovo della convenzione, che mai era stato registrato in precedenza, rischia di creare enormi problemi - concludono Sergo e Dal Zovo - al nostro patrimonio boschivo e alle aree limitrofe in caso di incendi. Sappiamo quanto la tempestività degli interventi sia decisiva in certe situazioni e l'apporto dei Vigili del Fuoco rappresenta un supporto insostituibile".

Firmare la convenzione tra Vigili del fuoco e Regione. E' quanto chiede anche il consigliere Walter Zalukar del Gruppo Misto dopo l'allarme lanciato a causa del perdurante periodo di siccità. Un provvedimento annunciato oggi dal governatore Massimiliano Fedriga, mentre l'assessore regionale alla Montagna Stefano Zannier invita la popolazione a offrire la massima collaborazione per ridurre i rischi d'incendio.

"Presidente e assessore lanciano l'allarme chiedendo l'aiuto dei cittadini - osserva Zalukar nella nota - ma non fanno concretamente quanto serve per la lotta agli incendi boschivi, ossia firmare finalmente la convenzione tra vigili del fuoco e Regione. Il documento consentirebbe da subito di poter contare sulla disponibilità di pompieri aggiuntivi in rinforzo a quelli dei turni ordinari, già sovraccaricati dai compiti di istituto. Le forze antincendio regionali - forestali e volontari - a cui compete in primis la lotta agli incendi boschivi, non sono strutturate per assicurare partenze immediate 24 ore su 24, come un bosco in fiamme esige".

"Nell'ultima settimana - prosegue il consigliere - ci sono stati diversi incendi di boschi e sterpaglie, fortunatamente durante i momenti di emergenza i vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente. E' andata bene, ma se fossero stati impegnati in altri interventi? La Regione Fvg - conclude il consigliere - continua a snobbare i nostri pompieri, non rinnovando una convenzione che è scaduta già nel settembre 2020 e che tutte le altre regioni italiane hanno firmato l'anno passato, proprio per rinforzare le risorse operative nei periodi a maggior rischio incendio come l'attuale, dimenticando il pericolo che il territorio del Friuli Venezia Giulia possa subire dei danni irreversibili dovuti alla mancanza di tempestività nei soccorsi, che solo i pompieri sono in grado di assicurare 24 ore su 24".