Altri contagi a Varmo: quattro i positivi al Covid-19 in ospedale

Salgono a 6 le persone positive nel Comune di Varmo, 2 sono a casa mentre 4 in ospedale; 13 si trovano invece in quarantena nella propria residenza. Lo comunica il sindaco Sergio Michielin con un posto su Facebook della prima serata di ieri, domenica 29 marzo.

“Cari concittadini, dai dati delle Forze dell’Ordine e della Protezione Civile di Varmo posso dire state rispettando le regole imposte in maniera esemplare - scrive sul social Michelin -. Sono orgoglioso di voi. Continuate così. Solo in questo modo potremo uscire da questa brutta situazione più in fretta e tornare ad abbracciarci e vivere la nostra quotidianità".